Данные об имуществе и активах украинцев: в Раде предлагают расширить полномочия полиции
Нацполиция хочет зайти на поле антикоррупционеров и получить доступ ко всем регистрам.
В Верховной Раде предлагается расширить доступ Нацполиции к информации об имуществе и активах украинцев.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован под №15260.
Содержание документа
Авторы документа отмечают, что его основными задачами являются:
выявление фактов приобретения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых не соответствует их законным доходам;
сбор, анализ и документирование информации об источниках происхождения таких активов;
установление обстоятельств приобретения имущества, пользования активами или осуществления значительных расходов.
В документе отмечается, что Нацполиция должна противодействовать уголовным коррупционным правонарушениям. В то же время законодательство не предусматривает принятие мер полицией по выявлению необоснованных активов.
«Подразделения Национальной полиции смогут осуществлять мероприятия по сбору, анализу и документированию информации, которая будет свидетельствовать о наличии необоснованных активов и возможных фактах незаконного обогащения», — отметили авторы проекта.
Также полицейским могут предоставить полномочия не только для выявления незаконных активов, но и розыска и ареста имущества, которое может быть взыскано в доход государства. Для этого полиция сможет получать информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц, включая автоматизированные системы, регистры и банки данных.
Новые полномочия и конкуренция с НАБУ и САП
Как отмечает «Судебно-юридическая газета», фактически законопроект существенно расширяет роль Нацполиции в сфере антикоррупционного контроля.
Ранее полномочия по выявлению необоснованных активов были преимущественно в руках НАБУ, САП и других специализированных органов.
В издании отмечается, что законопроект может вызвать дискуссию по поводу границ полномочий Нацполиции в сфере антикоррупционного контроля, ведь полиция фактически получает более широкий доступ к регистрам, сбору информации и механизмам поиска необоснованных активов.
За что можно получить штрафы?
Как добавляет «24 каанал», законопроект может усилить ответственность за препятствование работе правоохранителей.
Штрафы могут получить те, кто:
не предоставляет информацию полиции;
представляет ложные данные по активам;
нарушает сроки ответа на запросы;
разглашает третьим лицам о сборе информации полицией.
