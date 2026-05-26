Данные об имуществе и активах украинцев: в Раде предлагают расширить полномочия полиции

Полиция может получить доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев

В Верховной Раде предлагается расширить доступ Нацполиции к информации об имуществе и активах украинцев.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован под №15260.

Содержание документа

Авторы документа отмечают, что его основными задачами являются:

выявление фактов приобретения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых не соответствует их законным доходам;

сбор, анализ и документирование информации об источниках происхождения таких активов;

установление обстоятельств приобретения имущества, пользования активами или осуществления значительных расходов.

В документе отмечается, что Нацполиция должна противодействовать уголовным коррупционным правонарушениям. В то же время законодательство не предусматривает принятие мер полицией по выявлению необоснованных активов.

«Подразделения Национальной полиции смогут осуществлять мероприятия по сбору, анализу и документированию информации, которая будет свидетельствовать о наличии необоснованных активов и возможных фактах незаконного обогащения», — отметили авторы проекта.

Также полицейским могут предоставить полномочия не только для выявления незаконных активов, но и розыска и ареста имущества, которое может быть взыскано в доход государства. Для этого полиция сможет получать информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц, включая автоматизированные системы, регистры и банки данных.

Новые полномочия и конкуренция с НАБУ и САП

Как отмечает «Судебно-юридическая газета», фактически законопроект существенно расширяет роль Нацполиции в сфере антикоррупционного контроля.

Ранее полномочия по выявлению необоснованных активов были преимущественно в руках НАБУ, САП и других специализированных органов.

В издании отмечается, что законопроект может вызвать дискуссию по поводу границ полномочий Нацполиции в сфере антикоррупционного контроля, ведь полиция фактически получает более широкий доступ к регистрам, сбору информации и механизмам поиска необоснованных активов.

За что можно получить штрафы?

Как добавляет «24 каанал», законопроект может усилить ответственность за препятствование работе правоохранителей.

Штрафы могут получить те, кто:

не предоставляет информацию полиции;

представляет ложные данные по активам;

нарушает сроки ответа на запросы;

разглашает третьим лицам о сборе информации полицией.

