Данные с "Резерв+" или бумажный военный билет: что будут проверять у мужчин на границе

Пограничники в пунктах пропуска будут проверять у мужчин только бумажный военно-учетный документ. Данные программы "Резерв+" при пересечении границы учитывать не будут.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Это ("Резерв+" - Ред.) исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГНСУ не принимают во внимание это приложение", — подчеркнул он.

По его словам, пограничникам необходим бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками. Ведь с 18 мая на границе проверяют наличие военного билета у мужчин, возраст которых от 18 до 60 лет. Это касается забронированных граждан; лиц, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья; родителей троих детей до 18 лет; мужчин, у которых жена проходит военную службу.

"С марта между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных: базой ГНСУ и системой "Оберег". При необходимости пограничники могут ее использовать, как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ, проверив информацию об этом лице именно в системе "Оберег", — объяснил Демченко.

Представитель ГНСУ подчеркнул, что в настоящее время других изменений в правила пересечения границы нет. Впрочем, уже в ближайшее время это может быть сделано.

"И для определенных категорий граждан могут быть изменены условия пересечения границы. Когда это произойдет, мы проинформируем", – добавил Демченко.

Напомним, с 18 мая для мужчин несколько изменилось во время пересечения границы. Да, становится обязательным наличие военно-учетных документов у украинцев, возраст которых от 18 до 60 лет.

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