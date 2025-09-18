Данные украинцев из "Э-нотариата" попали в открытый доступ: детали скандала

Нотариальные документы / © Pexels

При тестировании «Э-нотариата» данные о доверенности, завещаниях и других документах оказались в открытом доступе. Нотариальная палата Украины заявила о нарушении нотариальной тайны.

Об этом говорится в сообщении Нотариальной палаты.

«Нотариальная палата Украины обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановки тестирования системы е-нотариата. Письмо 41/3 от 18.09.2025. В ходе работы по обучающей версии системы е-нотариат стали доступны подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Это, по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и правах граждан», — говорится в сообщении.

НПУ выражает свою готовность приобщиться к проработке всех предложений и замечаний по урегулированию ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования э-нотариата.

