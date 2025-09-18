ТСН в социальных сетях

Украина
500
1 мин

Данные украинцев из "Э-нотариата" попали в открытый доступ: детали скандала

Нотариальная палата бьет тревогу из-за утечки данных о доверенности и завещаниях.

Светлана Несчетная
Нотариальные документы

Нотариальные документы / © Pexels

При тестировании «Э-нотариата» данные о доверенности, завещаниях и других документах оказались в открытом доступе. Нотариальная палата Украины заявила о нарушении нотариальной тайны.

Об этом говорится в сообщении Нотариальной палаты.

«Нотариальная палата Украины обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановки тестирования системы е-нотариата. Письмо 41/3 от 18.09.2025. В ходе работы по обучающей версии системы е-нотариат стали доступны подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Это, по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и правах граждан», — говорится в сообщении.

НПУ выражает свою готовность приобщиться к проработке всех предложений и замечаний по урегулированию ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования э-нотариата.

Напомним, 18 сентября парламент поддержал законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. Эта система призвана объединить все электронные ресурсы соцзащиты в единую справочно-информационную среду.

500
