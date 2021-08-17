Данных о вакцинации нет в электронной системе: украинцам объяснили, как исправить ошибку и куда обращаться

Данных о вакцинации нет в электронной системе: украинцам объяснили, как исправить ошибку и куда обращаться

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил прививку.

COVID-сертификат до сих пор находится на стадии тестирования и пока украинцам доступное только бумажное международное свидетельство о вакцинации, которое является подтверждением прививки. Этот документ подтягивается с электронной системы здравоохранения, но при внесении данных нередко происходят ошибки.

В НСЗУ объяснили украинцам, как действовать, если при внесении данных допустили ошибку, пишет пресс-служба ведомства.

"Информация для документа о вакцинации (сейчас это бумажное международное свидетельство о вакцинации, а впоследствии будет и COVID-сертификат, который сейчас тестируется) подтягивается с электронного здравоохранения. Поэтому важно, чтобы эту информацию туда внесли — правильно и в полном объеме", — отметили в Национальной службе здоровья.



Так, чтобы проверить, внесли ли данные о вакцинации, нужно обратиться к врачу, с которым подписана декларация. Ему можно просто позвонить, не обязательно приходить на прием. Семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе этих данных медик и выписывает международное свидетельство о вакцинации.

Впрочем, если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполные или неправильно внесены, следует обратиться в пункт, где было совершено вакцинацию. Там можно внести или скорректировать данные. Для этого с собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который и проводил прививку.

Напомним, "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в той или иной страны.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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