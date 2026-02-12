Дарит "квартиры" и создает пару на всю жизнь: экологи рассказали о редкой птице Черниговщины

Дятел белоспинный. Фото: Государственная экологическая инспекция в Черниговской области

Экологи обнаружили на территории Черниговской области редкую краснокнижную птицу — дятла белоспинную, популяция которой в последнее время сокращается из-за человеческой деятельности. Этот вид является одним из пяти видов дятлов в фауне Украины. Он имеет особую форму головы и ведет необычный для большинства этих птиц образ жизни, выбирая для домов старые загроможденные участки леса.

Об удивительном мире краснокнижных животных рассказали в Государственной экологической инспекции Черниговской области.

Как узнать редкого красавца

Специалисты отмечают, что белоспинный дятел заметно отличается от своего родственника — большого пестрого дятла. Он несколько больше по размерам (вес достигает 112 граммов), имеет более длинную шею и клюв, а также голову «неправильной формы».

Птицы имеют выраженные отличия в зависимости от пола. Главная примета самца – красный верх головы, тогда как у самок шапочка черная. Спина у птицы белая (что и дало название виду), а подхвостье — розово-красное. Молодые птицы выглядят несколько тусклее, чем взрослые особи.

Лесная романтика и бесплатные «квартиры»

Этот вид дятлов демонстрирует удивительную верность месту и партнеру. Хотя большую часть года самец и самка могут жить отдельно, на период размножения (с марта по июнь) пары часто воссоединяются на одном и том же участке леса. Родительские обязанности они делят поровну: пока один охотится, другой греет птенцов.

Интересно, что эта птица решает жилищный вопрос не только для себя. Как сообщал «Время Черниговский», ежегодно пара выдалбывает совершенно новое дупло для птенцов в мягких породах деревьев. А старые «квартиры» дятлы благородно оставляют другим лесным жителям — синям, мухоловкам и летучим мышам, которые не способны построить себе дом самостоятельно.

Гурман, игнорирующий шишки

В отличие от других видов дятлов, белоспинный – настоящий «мясоед» и никогда не долбит шишек ради семян. Его основная пища – это личинки крупных насекомых (жуков-вусачей), куколки моли и другие вредители, живущие глубоко под корой.

Он работает как хирург на нижних ярусах леса: обычно птица ищет еду на высоте до 3 метров от земли, выбирая наиболее прогнившие части ствола. Лишь в конце лета он может «полакомиться» десертом — ягодами, орехами орешника или желудями.

Почему исчезает полезная птица

Белоспинный дятел занесен в Красную книгу Украины со статусом «редкий». Его главный враг – сплошные вырубки старых лесов. Птица требует специфических условий: светлых березняков, участков с дубами и ясенями, и обязательно — наличия сухих и поваленных ураганом деревьев, где он находит пищу. Уничтожение таких «нечистоплотных» участков леса лишает птицы шансов на выживание.

