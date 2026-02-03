Дарницкая ТЭЦ остановилась после массированной атаки РФ: какая ситуация в Киеве

Дарницкая ТЭЦ / © УНИАН

В результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры ночью 3 февраля Дарницкая ТЭЦ в Киеве потерпела значительные разрушения и временно прекратила работу.

О повреждении стратегического объекта сообщили в компании «Евро-Реконструкция», которой принадлежит предприятие.

Как сообщил министр обороны Денис Шмигаль, станция специализируется на производстве тепла для населения. По его словам, план восстановительных работ уже очерчен, однако процесс возвращения ТЭЦ в эксплуатацию продлится значительное время.

«Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России», — отметил Шмигаль.

Как сообщили в компании, сейчас на территории Дарницкой ТЭЦ продолжаются технические обследования. Специалисты предприятия совместно с соответствующими службами работают над устранением последствий атаки. В компании Евро-Реконструкция подчеркнули, что восстановление оборудования будет происходить поэтапно после тщательной проверки каждого узла.

Что известно о ночной атаке по Киеву

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике.

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре,

По данным Киевского городского головы Виталия Кличко, из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.

В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.