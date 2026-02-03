- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 2 мин
Дарницкая ТЭЦ остановилась после массированной атаки РФ: какая ситуация в Киеве
Более тысячи домов Киева остались без тепла из-за массированной атаки РФ.
В результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры ночью 3 февраля Дарницкая ТЭЦ в Киеве потерпела значительные разрушения и временно прекратила работу.
О повреждении стратегического объекта сообщили в компании «Евро-Реконструкция», которой принадлежит предприятие.
Как сообщил министр обороны Денис Шмигаль, станция специализируется на производстве тепла для населения. По его словам, план восстановительных работ уже очерчен, однако процесс возвращения ТЭЦ в эксплуатацию продлится значительное время.
«Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России», — отметил Шмигаль.
Как сообщили в компании, сейчас на территории Дарницкой ТЭЦ продолжаются технические обследования. Специалисты предприятия совместно с соответствующими службами работают над устранением последствий атаки. В компании Евро-Реконструкция подчеркнули, что восстановление оборудования будет происходить поэтапно после тщательной проверки каждого узла.
Что известно о ночной атаке по Киеву
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике.
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре,
По данным Киевского городского головы Виталия Кличко, из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.
В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.