Дары природы: на Тузловских лиманах шторм накормил рыб и птиц

На Тузловских лиманах несколько дней подряд бушевал мощный шторм. Он принес большой сюрприз – мотыль хирономид.

Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Интересное явление на Тузловских лиманах

Что известно о мотыле

Хирономиды – это насекомые, которые нередко досаждают людям у водоемов. Дело в том, что они имеют огромное значение как природный корм. Для людей и животных эти комары совершенно безвредны, у них нет способности кусать. Их личинки служат любимой "продовольственной базой" для рыб и птиц.

"Обследуя вчера мелководие наших лиманов после мощного летнего шторма, мы обнаруживаем много мотыля, иногда в скоплениях водорослей, которые выбрасывает лиманный шторм. И здесь, в местах сосредоточения мотыля, накапливается на кормлении очень много птиц, среди которых массовыми являются несколько видов уток, мар обычные и малые, кулики брыжее и другие, общей численностью несколько десятков тысяч. Среди них – более 500 розовых фламинго", – рассказали в парке.

Мотыль, выброшенный на берег

Так, на побережье Тузловских лиманов мотыля хватит на сотни тысяч рыб и птиц, что существенно поддержит их популяции. А мотыль, который не будет съеден, становится органическим фундаментом для мух-береговушек и основой для формирования лечебного ила.

"Однако основная часть мотыля залегает в огромных пластах лиманных мулов и периодически будет "выплывать" снова после следующих штормов. Мотыль выживает под морозами и ранней весной превращается в куколку и имаго", – объяснили специалисты.