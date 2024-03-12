Даша Малахова заявила о "военном", который ел руками сельдь в магазине: ведущую разоблачили во лжи

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова на днях попала в громкий скандал, рассказав о "мужчине в зеленой одежде", который якобы был военный, ел руками селедку прямо посреди магазина и навел ужас на других посетителей и даже на продавца.

Пользователи Сети решили разобраться в этом. В словах Малаховой нашли немало ложной информации, начиная от того, что это был не военный и ел он совсем не селедку. Актриса долгое время стояла на своем и наконец признала, что в ее истории есть место лжи.

Редакция сайта ТСН.ua разобралась в скандале вокруг ведущей. Предлагаем узнать, что именно сказала Даша Малахова, что в ее истории не правда и как она это объясняет.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова рассказала о наглом поведении "мужчины в зеленой одежде", что руками ел сельдь в магазине. Актриса предположила, что он был военным

Ведущая рассказала, что вместе с мужем посетила один из киевских рыбных магазинов. По словам Даши, в заведение зашел якобы военный, который начал руками есть селедку прямо посреди магазина. Малахова добавила, что к мужчине сразу подошел испуганный продавец и между ним начался разговор не с приятных.

"Мы с мужем зашли в известный рыбный магазин и взяли себе еду, чтобы там и съесть. Краем глаза я увидела военного, который подошел к бочке с селедкой, засунул руку и достал рыбу, которую начал есть. Это поведение было не то, чтобы странным, а скорее вызывающим. Появился продавец Роман, который сразу взялся обслуживать человека в зеленой одежде без признаков, поэтому трудно сказать военный он на самом деле или все же просто человек в зеленой одежде. Он доедал на глазах у всех рыбу и спросил у продавца: "И что ты мне сделаешь?", "Испугался? Тебе надо в армию, перестанешь пугаться!" – написала Малахова.

Пост Даши Малаховой

Ведущая отметила, что все посетители ощущали напряжение. Тем временем "мужчина в зеленой одежде" нагло пошел к кассе, чтобы расплатиться. Даша Малахова подошла к продавцу, который рассказал ей, что не на шутку испугался.

"Это был очень напряженный момент, я давно не испытывала тревогу такого уровня, мне показалось, что все замерли. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей все поняли, что это станет обыденностью. Затем он просил перевесить рыбу, которую уже взвесил продавец, — пошел к кассе. Я подошла к Роману и сказала, что он держался круто. Продавец сказал, что сильно испугался и был на стрессе", — добавила Малахова.

Как Дашу Малахову уличили во лжи и какую ложь она указала в своей истории

На пост ведущей обратил внимание сержант ВСУ Александр Блашук, который до войны работал адвокатом. Он пообщался с менеджером рыбного магазина и с продавцом Романом. Оказалось, что в заведении есть дегустация. То есть каждый желающий может попробовать рыбу. Мужчине, которого Малахова назвала "военным", сделали замечания по поводу того, что он дегустировал продукцию без специальных перчаток.

"Продавец Роман сделал покупателю замечание, что по правилам этого магазина пробовать можно только надев перчатку. То есть согласно бизнес-стратегии магазина в цену товара включена возможность дегустации его клиентами, а замечания делаются всем покупателям, которые пренебрегают требованием надеть перед этим перчатку. Именно по этой причине продавец Роман отказался от предложения покупателя оплатить стоимость того, что тот съел, чем так сильно испугал Дашу и ее мужа", — отметил Блашук.

Александр Блашук

Кроме того, продавец отметил, что на одежде "мужчины в зеленой одежде" не было шевронов, поэтому был ли он военным — точно неизвестно. Более того, Малахова даже соврала в мелочах, ведь мужчина дегустировал не селедку, а тушку сардины.

"Кстати, Даша соврала даже в мелочи: ни одной сельди никто на самом деле в той истории руками не ел. Вся криветочно-селедочная драма в голове и на странице Даши прототипом имела дегустацию тушки сардины", — добавил Блашук.

Именно та "селедка", о которой писала Даша Малахова

Как Даша Малахова продолжала стоять на своем, а впоследствии признала, что соврала

Александр Блашук рассказал, что Даша Малахова продолжала стоять на своем. Более того, ведущая даже связалась с ним по телефону и заявила, что "Генштаб запретил военным комментировать ее пост.

"Малахова позвонила и начала разговор буквально со следующего сообщения: "Генеральный штаб запретил всем военным комментировать пост об сельди". Следующие 16 минут разговора мы потратили на мои неудачные попытки выяснить, кто те военные, которые планировали "комментировать пост", а главное, кто же поручил Малаховой поведать мне "приказ Генштаба всем военным воздержаться от комментирования поста". Даша не выказала "военную тайну", лишь в разных конструкциях повторяла, что речь идет о ее "военных-знакомых", с которыми она "на этой неделе проведет совещания, как выйти из скандала", — пересказал их разговор сержант.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Кстати, в ходе разговора оказалось, что Даша с мужем в магазине ела не креветки, как заявляла ранее, а бутерброды с щепкой.

В конце концов скандал закончился тем, что Малахова признала, что в ее истории действительно есть место лжи. Ведущая также извинилась перед всеми военными, которых могла оскорбить в посте.

"Хотя и креветки мы не ели… Я хочу извиниться прежде всего перед людьми, военными, которых я действительно оскорбила своими постами. Конечно, я не хочу, чтобы казалось, что все воины агрессивны. Я действительно буду осторожнее, умнее, корректнее", – отметила Малахова.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

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