"Дата нападения была не 24 февраля, а 22-го": Данилов рассказал, что украинские власти знали о планах Кремля начать войну

"Дата нападения была не 24 февраля, а 22-го": Данилов рассказал, что украинские власти знали о планах Кремля начать войну

СНБО даже заранее подготовил документы, которые необходимо было срочно подписывать 24 февраля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинские власти знали о планах России осуществить полномасштабное наступление на Украину, однако дату ожидали другую.

Об этом Данилов сообщил в интервью для ВВС Украина.

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"Мы осознали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас", — сказал Данилов.

По его словам, украинские власти не ожидали только того, что будет задействована территория Беларуси, ведь предполагалось, что это будет происходить несколько иначе.

Секретарь СНБО подчеркивает, что сегодня не следует обвинителю властей в сокрытии этой информации.

"Обвинять нас, что мы не готовились, абсолютно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", — подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что сразу после начала вторжения 24 февраля все члены СНБО сразу подписали заранее заготовленные документы.

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"Я могу сказать, когда 24 февраля в 5 утра, — хотя на самом деле вторжение началось в 3:40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков — то когда где-то с пятой до половины шестого собрались члены СНБО, в нас уже были заранее заготовлены все нормативно-правовые документы, которые мы должны были принять", — рассказал Данилов.

По данным СНБО, 22 февраля вечером у украинских разведчиков были доказательства, что россиянам издали приказы о наступлении, но затем российское командование изменило дату на 24 февраля.

Данилов отмечает, что все разведки западных стран пророчили, что Украина продержится не дольше 21 дня. Однако сам Данилов объяснял делегатам из США, Великобритании и других стран, что недостаточно считать лишь количество танков и пушек, потому что даже без этого украинцы будут бороться за свою землю.

Кроме того, Данилов отмечает, что закон "О национальном сопротивлении", которым создавали батальоны территориальной обороны, вступил в силу еще 1 января. То есть украинские власти заранее подготовились к тому, что огнестрельное оружие будут выдавать всем желающим.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой видит Украину после победы в войне с Россией. По его словам, в нашем государстве на первом месте будет безопасность.

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