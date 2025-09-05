- Дата публикации
Дата похолодания и погода в выходные: синоптик удивила прогнозом
На выходных погодные условия не удивят украинцев стремительными перепадами температур или резким похолоданием.
Ближайшие суббота и воскресенье — 6-7 сентября будут в Украине теплыми и преимущественно солнечными. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +24+29 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Из-за близости атмосферного фронта в западных областях Украины кое-где пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха может снизиться на 2-4 градуса», — отметила она.
Ночью температура опустится до +12+16 градусов, на юге и западе до +18 градусов.
В Киеве будет сухо, солнечно и +25+26 градусов.
«13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно где-то с 16-17 сентября», — добавила синоптик.
Ранее синоптик сообщил, что в Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет держаться антициклональный характер погоды.