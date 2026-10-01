Дата-центр "Парковый" в Киеве полностью разрушен после ударов РФ

Киевский дата-центр «ПАРКОВЫЙ» полностью остановил работу из-за вражеских ударов: что известно о состоянии данных и персонале

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В Киеве в результате серии российских ударов сегодня, 1 октября, площадка дата-центра «Парковый» полностью прекратила свою работу из-за критических повреждений.

Об этом передает пресс-служба дата-центра.

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«В результате серии ударов со стороны рф по состоянию на 01.10.2026 г. площадка Дата-центра "Парковый" в Киеве подвергся критическим повреждениям и полностью прекратил свою работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно», — говорится в сообщении.

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Как сообщили в компании, среди работников дата-центра жертв и пострадавших нет — весь персонал находится в безопасности.

Также в дата-центре заверили, что, несмотря на разрушения, данные клиентов и операционные мощности полностью сохранены. Благодаря задействованным протоколам резервирования все сервисы уже развернуты и возобновляют работу на альтернативных площадках в странах Европейского Союза.

Напомним, этот дата-центр расположен в помещении Конгрессно-выставочного центра «Парковый» в центре Киева. На днях дата-центр объявлял о прекращении работы. РФ в сентябре нанесла несколько ударов по нему.

Как отмечает lb.ua, КВЦ, кроме дата-центра, имеет и другой функционал. В частности, в помещении «Паркового» часто проводила мероприятия партия «Слуга народа».

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Ранее мы объясняли, что такое дата-центр и как он работает.

Также мы писали, что Россия все чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Павутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.

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