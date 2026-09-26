Дата-центры под ударом: какие цели ставит перед собой Россия, атакуя узлы связи в Киеве

Удары по дата-центрам в Киеве — это что-то новое в тактике российского террора / © Associated Press

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В начале сентября Россия системно атакует украинские дата-центры и узлы связи. В отличие от точечного повреждения кабеля, физическое разрушение или обесточивание серверной площадки приводит к одновременному исключению сотен сайтов, государственных услуг, служб доставки и торговых сетей.

Почему атаки на дата-центры опасны, пишет издание The Guardian.

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Украинские чиновники и представители бизнеса считают, что последние удары могут свидетельствовать о более целенаправленном усилении кампании против цифровой инфраструктуры.

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«Украинское государство и экономика в последние годы все больше зависят от цифровых технологий. Банковские сделки, платежные системы, торговля и значительная часть государственных услуг функционируют благодаря взаимосвязанной телекоммуникационной и дата-инфраструктуре», — отмечают журналисты.

По мнению издания, последняя волна атак может быть частью более широкой российской кампании, направленной на нарушение работы этой системы в пределах воздушных ударов по Украине.

РФ атакует дата-центры в Украине — что известно

Россия все чаще нападает на дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета. Компания заявила, что будет переносить ядро сети в другую локацию.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что, несмотря на российские удары по информационной сетевой инфраструктуре, полного исчезновения Интернета по всей Украине не ожидается.

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Нардеп Александр Федиенко заверил, что ракетные удары наносят ущерб только отдельным локальным операторам в Украине, что не создает глобальной угрозы.

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