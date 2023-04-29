Датские САУ Caesar уже в Украине, "бавовна" в Крыму и обстрел больницы в Херсонской области: главные новости ночи 29 апреля

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Главные новости ночи 29 апреля 2023 года от ТСН.ua:
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САУ Caesar от Дании прибыли в Украину Читать далее –>
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"Бавовна" произошла во временно оккупированном Севастополе: первые подробности Читать далее –>
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Оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области: есть погибшая и пострадавшие Читать далее –>
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Украина получила датчики для обнаружения ядерных взрывов Читать далее –>
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В бюджет Украины поступило более 1 миллиарда долларов грантовых средств от США Читать далее –>
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