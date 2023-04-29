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Датские САУ Caesar уже в Украине, "бавовна" в Крыму и обстрел больницы в Херсонской области: главные новости ночи 29 апреля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1535
Время на прочтение
1 мин
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Датские САУ Caesar уже в Украине, "бавовна" в Крыму и обстрел больницы в Херсонской области: главные новости ночи 29 апреля

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

ТСН.uа предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 апреля 2023 года от ТСН.ua:

  • САУ Caesar от Дании прибыли в Украину Читать далее –>

  • "Бавовна" произошла во временно оккупированном Севастополе: первые подробности Читать далее –>

  • Оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области: есть погибшая и пострадавшие Читать далее –>

  • Украина получила датчики для обнаружения ядерных взрывов Читать далее –>

  • В бюджет Украины поступило более 1 миллиарда долларов грантовых средств от США Читать далее –>

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