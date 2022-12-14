Давали воду через день и морили голодом: Лубинец рассказал о детских застенках в Херсоне

На оккупированных территориях Украины есть даже застенки для детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты на захваченных территориях обустраивают не только застенки для взрослых, но и для детей.

Об этом он сказал в докладе о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украины, сообщает "Суспільне".

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"На оккупированных территориях есть детские застенки. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 застенки, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 застенков, в одном отдельная камера, где держали детей ", — сказал омбудсмен.

По его словам, детей не кормили, а воду давали через день. Их также запугивали тем, что родители от них отказались.

"Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке с применением пыток", — сказал он.

Напомним, что оккупанты до смерти замучили пастора и его 19-летнего сына на Херсонщине. Тела, изуродованные до неузнаваемости, нашли в лесу.

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