"Давай по газам, пока не передумали!": футболист Милевский рассказал о своей встрече с ТЦК

Эксфутболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о встрече с сотрудниками ТЦК. Прошлым летом спортсмена попросили показать документы и впоследствии отпустили.

Об этом футболист рассказал в прямом эфире своего TikTok.

"Приехали девушки из Одессы где-то в июле. Дом, бассейн, двой, шампанское. Прошел комендантский час, закончилось просеко, пятое утро. Я вызываю такси где-то в 5:30. Приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-дог, Купил две. м, такой удовлетворенный. Стоит бус, из него выходят люди в форме. Это Артем Милевский, отпустите его". Я сразу пошел к машине, говорю водителю: "Шеф, давай по газам, пока не передумали", – сказал Милевский.

Ранее мы писали о том, что в Харькове работники ТЦК за рулем авто во время движения сбили велосипедиста.

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