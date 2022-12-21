"Давай после войны": что такое синдром отложенной жизни, как заметить его в себе и преодолеть

Война принесла не только физический дискомфорт в жизни украинцев (отсутствие света или горячей воды), но психологический. Все чаще мы стали говорить "После войны" или "Сейчас не время". Эти выражения могут являться маркером синдрома отложенной жизни. Читайте в материале ТСН.ua – как перестать откладывать жизнь на потом.

Психологиня горячей линии бесплатной психологической помощи Международной организации по миграции (МОМ) Елена помогла разобраться, что такое синдром отложенной жизни и как его распознать в себе?

Синдром отложенной жизни: что это за состояние

Прежде всего следует отметить, что синдром отложенной жизни не является расстройством или болезнью. Это психологический феномен, который человек испытывает тогда, когда его жизнь как бы останавливается или "встает на паузу". В таком случае она словно ждет определенного момента: возвращение домой, окончание войны или других переломных ситуаций, которые "вернут настоящую жизнь".

Сейчас в Украине синдром отложенной жизни чаще всего проявляется у внутренне перемещенных лиц, а также у людей, которые временно уехали за границу, убегая от войны. Такие люди не позволяют себе жить сегодняшним днем:

не ищут работу;

не знакомятся с новыми людьми;

не интегрируются в новой общине;

не покупают себе ничего нового.

Психологиня указывает на то, что физически люди с синдромом отложенной жизни могут сделать что-либо из перечня, но они просто не позволяют себе этого делать. Вместо этого ждут подходящий момент.

Главные признаки, что человек страдает синдромом отложенной жизни

Такой психологический феномен отличается большим количеством различных тревожных "колокольчиков". Поэтому психологиня Елена предложила типичный пример человека, откладывающего жизнь на потом.

Для этого нужно представить ситуацию: человека пригласила на кофе его подруга. У этого человека есть деньги на поход в кафе, есть время и безопасное пространство. Даже возможно желание встретиться с подругой, которую давно не видела. Однако она отрицает, мотивируя это тем, что "Пока в стране идет война, разве можно позволять себе удовольствие?" А потому человек говорит: "Увидимся после войны".

То есть, если у человека есть желание и возможность что-то сделать, но он отказывает себе в маленьких радостях — это синдром отложенной жизни.

Как перестать откладывать жизнь на потом

Следует отметить, что длительное пребывание в таком состоянии оказывает негативное влияние на все сферы жизни человека: профессиональную, особенную, социальную и т.д. Психологиня подчеркивает, что синдром отложенной жизни может привести к формированию ложных представлений о себе и своих приоритетах, а также стать причиной развития апатии или депрессии.

Эксперт считает, что для того, чтобы перестать откладывать жизнь на потом, стоит нарисовать пирамиду, которую разделить на три горизонтальных сектора:

Нижний – сектор контакта с телом. Разделите для себя ежедневные ритуалы ухода за собой. Это могут быть физические упражнения, личная гигиена, диета. Средний – контакты с социумом. Сюда нужно вписать повадки, которые вы можете использовать в обычной жизни. Например, поздравление с соседями или продавцами, поход с подругой на кофе и т.д. Верхний – контакт с собой. Обратите внимание на свои желания, которые помогут вам оставаться на плаву. Часто люди в трудных ситуациях решают вести дневник, в котором каждый день записывают слова благодарности или делятся переживаниями.

Если есть возможность, важно также обратиться к специалистам, которые помогут избавиться от синдрома отложенной жизни.