"Давай уже собирать на "Звезду смерти": реакция Сети и мемы о покупке спутника для ВСУ

Два месяца назад, @serhiyprytula, @igorlachenkov & millions of Ukrainians достигли $17M к 3 Bayraktar combat drones.



Мы готовы к gifту — с интеллектом, чтобы bought an ICEYE satellite.



И все, что не требуется к перерыву. Let's buy a space flotilla next! pic.twitter.com/rVBqN5u1hZ