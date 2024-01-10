"Давай в кусты!": военный армии РФ показал, как по оккупантам отработали ВСУ (видео)

Захватчики регулярно попадают в ловушки наших ВСУ.
Так, военный армии РФ показал, как с побратимами попал под украинский обстрел на Купянском направлении. Яркие кадры он снял на GoPro.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Езжай, на**й, в кусты!", – эмоционально восклицал россиянин.
Он также печально признал, что кого-то из его собратьев по прозвищу "Муха" таки задело. Что ж, надеемся, враг понес потери, а это не может нас не радовать. Ибо каждый, кто пришел на нашу землю, в ней и поляжет.
Ранее украинские бойцы показали работу дронов по позициям и технике россиян.
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