"Давай в кусты!": военный армии РФ показал, как по оккупантам отработали ВСУ (видео)

Так, военный армии РФ показал, как с побратимами попал под украинский обстрел на Купянском направлении. Яркие кадры он снял на GoPro.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский военный показал, как по нему и его сослуживцах отработали ВСУ

"Езжай, на**й, в кусты!", – эмоционально восклицал россиянин.

Он также печально признал, что кого-то из его собратьев по прозвищу "Муха" таки задело. Что ж, надеемся, враг понес потери, а это не может нас не радовать. Ибо каждый, кто пришел на нашу землю, в ней и поляжет.

Ранее украинские бойцы показали работу дронов по позициям и технике россиян.

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