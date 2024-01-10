Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Давай в кусты!": военный армии РФ показал, как по оккупантам отработали ВСУ (видео)

"Давай в кусты!": военный армии РФ показал, как по оккупантам отработали ВСУ (видео)

Российский военный/Скриншот

Захватчики регулярно попадают в ловушки наших ВСУ.

Так, военный армии РФ показал, как с побратимами попал под украинский обстрел на Купянском направлении. Яркие кадры он снял на GoPro.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский военный показал, как по нему и его сослуживцах отработали ВСУ

Российский военный показал, как по нему и его сослуживцах отработали ВСУ

"Езжай, на**й, в кусты!", – эмоционально восклицал россиянин.

Он также печально признал, что кого-то из его собратьев по прозвищу "Муха" таки задело. Что ж, надеемся, враг понес потери, а это не может нас не радовать. Ибо каждый, кто пришел на нашу землю, в ней и поляжет.

Ранее украинские бойцы показали работу дронов по позициям и технике россиян.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация