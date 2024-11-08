"Давай, Вова, давай!": пророссийский нардеп Шевченко пригрозил Зеленскому и призвал к переговорам

Нардеп Евгений Шевченко обнародовал сообщение, в котором угрожает президенту Зеленскому и склоняет его к переговорам.

Об этом Шевченко написал в своем телеграмм-канале.

"Я помогу, если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", – сказал Шевченко.

По его мнению, следует заканчивать с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

"Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич — все должны вернуться в зал парламента", — отметил Шевченко.

Кроме этого, нардеп считает, что должны быть прекращены "уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Кацабы, Алексея Арестовича и других".

"Все они, и многие другие, должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать свою просветительскую работу. И оставить в покое все простые граждане Украины, которых преследовали только по их убеждению", – завершил свое мнение Шевченко.

Реакция Ермака

На сообщение скандального нардепа уже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы – поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ", – акцентировал чиновник.

Он в очередной раз подчеркнул, что план победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости.

Ранее стало известно, что нардепа Евгения Шевченко, которого исключили из "Слуги народа" из-за поездки в Лукашенко, подозревают в государственной измене.

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