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"Давайте наберемся терпения": Данилов о контрнаступлении ВСУ на юге

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"Давайте наберемся терпения": Данилов о контрнаступлении ВСУ на юге

Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте. Только наши военные знают свое дело.

По его словам, сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим.

Об этом сообщил Данилов в интервью ТРК "Киев".

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", — подчеркнул Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации. Секретарь СНБО подчеркнул, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Напомним, с Донбасса на юго-запад отправились колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения. Кроме того, в аннексированном Крыму оккупанты развернули батальонные тактические группы численностью от 800 до 1000 военнослужащих. Вероятно, они будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области.

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