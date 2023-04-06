"Давайте наберемся терпения": Данилов объяснил, почему УПЦ МП до сих пор не покинула Лавру

По словам Данилова, "никто за бороду или за ноги" вытаскивать представителей УПЦ МП из Лавры не собирается, но решение будет исполнено.

Представители УПЦ Московского патриархата обязательно покинут территорию Киево-Печерской лавры, как этого требует государство, просто для этого нужно "набраться терпения".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

"Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет исполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это – проект, который был расписан в ФСБ РФ. Они имеют указание, как им вести себя. Подавляющее большинство не понимают, в каком они процессе участвуют", – сказал секретарь СНБО.

По информации Данилова, количество представителей Москвоского патриархата, сотрудничающих с ФСБ, "к большому сожалению, очень и очень велико".

"Этот сложный вопрос, но мы точно его пройдем, пройдем не по той процедуре, на которую на сегодняшний день рассчитывает ФСБ РФ. И законы на территории нашей страны будут обязательно выполняться… Все будет по-нашему закону, все граждане будут подчиняться законам нашей страны", – заверил он и призвал не вестись на провокации ФСБ.

Распространение МП в Украине – это спецоперация России

По мнению секретаря СНБО, распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года – это спецоперация РФ.

"К большому сожалению, на это никто не обращал внимания. Приходит человек, он в одежде специфической, с крестами, кстати, без поручения от Господа Бога, что он его представляет, к мэру и говорит: нам нужен земельный участок. И любой мэр в 99% говорит: да, конечно, это же святое дело, давайте мы будем выделять. И так случилось, что они были гораздо проворнее. Потому что это была спецоперация по захвату нашей территории именно через это учреждение", — подытожил Данилов.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако верующие УПЦ МП до сих пор блокируют доступ к Нижней Лавре.

Наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Читайте также: