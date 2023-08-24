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"Давайте не будем себе врать": в Минэнерго дали прогноз по прохождению отопительного сезона в Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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"Давайте не будем себе врать": в Минэнерго дали прогноз по прохождению отопительного сезона в Украине

Герман Галущенко объяснил, что прохождение отопительного сезона в Украине будет сложным / Фото: УНИАН

Враг будет и далее системно атаковать энергетику Украины именно зимой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснил, что прохождение отопительного сезона в Украине будет сложным.

Об этом говорилось в комментарии Галущенко во время телемарафона.

"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. Прежде всего потому, что мы ожидаем, что враг будет и дальше системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно у нас уже есть понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередная битва. Мы прошли одну битву, пройдем и следующую", — отметил он.

Ранее Герман Галущенко заявлял, что зимой не будут выключать свет в Украине, поскольку энергосистему активно готовят к отопительному сезону. Однако он замечал, что это будет возможно, если российские террористы не будут наносить новые ракетные удары.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина должна быть готова к тому, что Россия снова будет атаковать критическую инфраструктуру зимой, потому что хорошо знают своего врага.

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