"Давайте уважать Конституцию, придерживаться законов": "УДАР Виталия Кличко" поздравил украинцев с праздником

Сам мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной раде.

В День Конституции 28 июня партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране.

Об этом сообщил председатель исполкома партии Артур Палатный в Facebook, опубликовав видео с акции.

Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в День ее 25-летие должны стать знания и соблюдения всех статей каждым из нас — граждан Украины.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию к празднику Основного Закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране", — отметил Палатный.

По его мнению, это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи Главного документа страны.

"Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник! Давайте уважать Конституцию, придерживаться законов, любить Украину", — подытожил Палатный.

Сам мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной раде.

О том, как отметили государственный праздник сегодня и было четверть века назад — в нашем материале.

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