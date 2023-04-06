"Давид потянулся к игрушке и погиб": в Ровенской области из-за смерти 3-летнего сына судили отца

В Ровенской области к условному сроку лишения свободы приговорили 27-летнего мужчину. Его обвинили в трагической гибели 3-летнего сына.

Об этом говорится в приговоре Березновского районного суда Ровенской области.

Трагедия произошла еще 11 марта 2022, однако судебное слушание состоялось в конце марта 2023 года. По данным следствия, отец ехал трактором вместе с двумя малыми сыновьями — Станиславом и Давидом. 3-летний мальчик вдруг выпал из салона трактора и погиб.

На суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что в тот трагический день он отвозил дрова для семьи из соседнего села. С собой он взял двух сыновей – Станислава и Давида. Самый младшый сидел у кабины транспортного средства. Отец рассказал, что увидел, как его сын засыпает. Тогда он решил забрать у ребенка игрушку, чтобы та не мешала. Однако мальчик проснулся и потянулся рукой за ней, случайно отворив дверь.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

"Давид не удержался и выпал из кабины. Отец сразу затормозил и, выйдя из трактора, увидел сына, который лежал на дороге позади прицепа. Далее он вызвал скорую, по дороге в больницу сын умер", — говорится в приговоре суда.

Мужчине инкриминировали по ч.2 ст.286 УК Украины. Его признали виновным, назначив три года лишения свободы. Однако этот приговор судья заменил испытуемым, поскольку у мужчины на содержании есть еще двое детей и он имеет положительную характеристику от общества.

Напомним, в городке под Киевом шестилетний мальчик погиб после травмирования от качелей.

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