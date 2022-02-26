Давка, хаос и отсутствие билетов: во Львове украинцы штурмуют автовокзал (в попытке выехать за границу)

После нападения России на Украину во Львове на вокзалах фиксируются аномальные очереди и толпы людей, желающих уехать за границу. Преимущественно это женщины с детьми.

На львовском автовокзале к вечеру 25 февраля образовался настоящий хаос. Кто с билетами на автобусный рейс, кто без, но все с одним вопросом: «Имеете свободное место?».

"Было много отказов, потому что мест не было, слез, плача детей и надежды в мир, победу и несгибаемость нашей армии. У нас не было билетов и договорились заплатить по факту. Нас внесли в список, но оказалось, что в салоне нет свободных мест "Пришлось искать другой вариант. В конце концов ближе к вечеру удалось сесть в другой автобус, но выехали только после 4 часов ожидания, около 22:30", — рассказывает собеседник ТСН.ua.

Ситуация на самом вокзале крайне нервная и напряженная: в кассы огромные очереди с давкой, но билетов на ближайшие даты мало, взять даже нереально. Как только автобусы подъезжают, к ним сразу выстраивается очередь людей, у которых нет билетов, но хотят выехать за границу. Водители предпочитают женщин с маленькими детьми, помогают им.

Некоторые люди на вокзале спали прямо на скамейках, накрыв одеялами, другие — на лестнице; продуктовые магазины закрыты; почти все заведения питания не работали; функционировал обменник.