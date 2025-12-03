- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Давление на Киев: политолог объяснил, как Путин использует ожидания Трампа
Переговоры в Москве стали лишь небольшим шагом к предстоящему прекращению войны. На самом же деле Путин просто использовал американскую делегацию, чтобы «свернуть» всю работу, реализованную в Женеве, Флориде и т.д.
Диктатор РФ Владимир Путин играет на ожиданиях американского лидера Дональда Трампа. Его цель – окончательно сорвать финансовую поддержку Киева.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Игорь Чаленко, политолог.
Для Путина это вторая Ялта
По словам Чаленко, президент России хочет переговоров в двустороннем формате без Европы. Они могут быть расширены до трех участников, например, пригласить Китай.
«Это для Путина этакая вторая Ялта. Меседжи о том, что "Путин готов к компромиссу, но нажмите больше на Киев" - это игра на ожидание Трампа скорого завершения войны. Понятно, что Киев и так получил достаточное давление», — отметил Чаленко.
В The Atlantic написали о приостановке помощи Украине, но информация нуждается в подтверждении. Но если все так, то это уже четвертый раз за год.
«Я что-то не видел подобной тактики по отношению к РФ. Да, мы видели введение пошлин против Индии, относительно „Роснефти“, „Лукойла“. То, что сейчас очень серьезно, реально отразилось на россиянах. Но в большинстве своем давление идет именно на официальный Киев. И мы прекрасно осознаем, что самая большая проблема здесь в территориальном вопросе. Украинцы просто не хотят уходить со своей земли — будь то квадратный метр или 20-25% Донецкой области», — отметил Чаленко.
Да, Путин лишь пытается сорвать принятие дальнейшей финансовой поддержки Киева.
Раньше говорилось, что скрывают фальшивые сигналы Кремля о мире. По мнению политика Владимира Емельяна, встреча Виткоффа и Путина в Москве не приблизила мир. Путин достиг главного — снова оттянул финальный разговор с Трампом.
«Надеясь, что сейчас все пойдут на Рождество на Западе, будут какие-то свои хлопоты, он сможет захватить еще кусок Украины, убить определенное количество украинцев. Он этой цели достиг», — акцентировал Емельян.
Он добавляет: Путин настраивает продолжать войну, поэтому наша власть должна позаботиться о финансировании государства и армии.