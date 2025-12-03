Давление на Киев: политолог объяснил, как Путин использует ожидания Трампа

Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин играет на ожиданиях американского лидера Дональда Трампа. Его цель – окончательно сорвать финансовую поддержку Киева.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Игорь Чаленко, политолог.

Для Путина это вторая Ялта

По словам Чаленко, президент России хочет переговоров в двустороннем формате без Европы. Они могут быть расширены до трех участников, например, пригласить Китай.

«Это для Путина этакая вторая Ялта. Меседжи о том, что "Путин готов к компромиссу, но нажмите больше на Киев" - это игра на ожидание Трампа скорого завершения войны. Понятно, что Киев и так получил достаточное давление», — отметил Чаленко.

В The Atlantic написали о приостановке помощи Украине, но информация нуждается в подтверждении. Но если все так, то это уже четвертый раз за год.

«Я что-то не видел подобной тактики по отношению к РФ. Да, мы видели введение пошлин против Индии, относительно „Роснефти“, „Лукойла“. То, что сейчас очень серьезно, реально отразилось на россиянах. Но в большинстве своем давление идет именно на официальный Киев. И мы прекрасно осознаем, что самая большая проблема здесь в территориальном вопросе. Украинцы просто не хотят уходить со своей земли — будь то квадратный метр или 20-25% Донецкой области», — отметил Чаленко.

Да, Путин лишь пытается сорвать принятие дальнейшей финансовой поддержки Киева.

Раньше говорилось, что скрывают фальшивые сигналы Кремля о мире. По мнению политика Владимира Емельяна, встреча Виткоффа и Путина в Москве не приблизила мир. Путин достиг главного — снова оттянул финальный разговор с Трампом.

«Надеясь, что сейчас все пойдут на Рождество на Западе, будут какие-то свои хлопоты, он сможет захватить еще кусок Украины, убить определенное количество украинцев. Он этой цели достиг», — акцентировал Емельян.

Он добавляет: Путин настраивает продолжать войну, поэтому наша власть должна позаботиться о финансировании государства и армии.