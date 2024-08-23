"Давление на Россию должно усиливаться": Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 23 августа, у него состоялся телефонный разговор с Джо Байденом, в котором президент США поздравил Украину с Днем Независимости и анонсировал новый пакет военной помощи и очередные санкции против России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил за теплые приветствия и непреклонную американскую поддержку. В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК", – написал президент.

Он добавил, что санкционное давление на Россию необходимо усиливать еще больше.

"Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в том числе дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", — отметил президент.

В заключение Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Джо Байденом они скоординировали дальнейшие двусторонние контакты между США и Украиной.

Напомним, Байден сообщил, что войдет в новый пакет военной помощи от США.

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