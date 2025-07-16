Давление на журналистов усилится: Верховная Рада приняла скандальный закон

Верховная Рада / © Associated Press

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Сегодня, 16 июля, парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320. Он предполагает абсолютно позорную возможность давления на журналистов.

Об этом сообщает народный депутат Анастасия Радина.

По ее словам, теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности при малейшей возможности. К примеру, при упоминании того, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица.

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«Если этот законопроект вступит в силу, то за фразу типа „Виктор Сердюк — адвокат Виктора Януковича“, журналист будет наказан штрафом от 1700 грн до 3400 грн, а если это „нарушение“ произойдет повторно в течение года — то от 6800 грн до 10200 грн. Будут инициировать штрафы сами адвокаты», — объяснила Радина.

Это не имеет ничего общего со свободой слова и печати, и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов.

Готовим с коллегами блокирующее постановление к законопроекту.

Как заметил волонтер Сергей Стерненко, закон, к сожалению, не касается противодействия российской дезинформации. Это было бы оправдано и правильно в условиях войны. Речь идет об отождествлении адвоката с клиентом.

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«Шапитолий», — подчеркнул он.

Ранее в украинском парламенте вернулись к обсуждению скандального законопроекта №10242, ограничивающего работу СМИ. Он, как известно, вызвал волну негодования среди украинцев.

В документе говорится об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах.

Мы собрали все, что известно о попытках продвижения скандального проекта закона.

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