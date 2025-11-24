"Давно не помню такой скорости продвижения РФ": в Третьей штурмовой о критической ситуации на фронте

Максим Жорин

Реклама

Ситуация на фронте движется только в худшую сторону и на некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критической.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

«Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт в отдельности, фронт никуда не девался. И ситуация там двигается только в худшую сторону», — сказал он.

Реклама

Жорин признался, что такую скорость продвижения врага на фронте он уже давно не помнит.

«Вопрос сейчас не в потере определенных населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях», — сказал военный

Что касается пунктов соглашения о завершении войны, то Жорин уверен, что они просто не будут соблюдать. Как со стороны РФ, так и в части «гарантий безопасности» от Запада.

Ранее Максим Жорин объяснил, почему не дает прогнозов по окончании войны.