"Давно пора": в РФ заявили о возможном ядерном ударе по Украине

Российский депутат заявил, что РФ "сегодня в состоянии нанести удар по любой точке земного шара и по любому противнику".

Один из российских депутатов Госдумы заявил, что если в Украине будут замечены самолеты F-16, по ним "нужно" будет нанести ядерный удар.

Об этом со ссылкой на депутата пишет телеграмм-канал "Кровавая барыня".

Как отмечается, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев заявил, что если в Украине будут замечены истребители F-16, по ним "нужно" будет нанести ядерный удар.

“Сегодня какой-то день, аж душа радуется. Утро началось с того, что учения проводятся в Южном военном округе по применению стратегического ядерного оружия. Шикарная новость. Давно пора. Дальше еще веселее. Послу Великобритании радостно в лоб заявили, что мы имеем право, если Кэмерон не откажется от своих слов, бить по объектам Великобритании по всему миру. Вообще отлично. Третья новость: любой самолет F-16 в Украине будет рассматриваться как носитель ядерного оружия. По носителю ядерного оружия – ядерный удар. И это нужно сделать”, – сказал российский депутат.

Он также добавил, что РФ "сегодня в состоянии нанести удар по любой точке земного шара и по любому противнику".

Напомним, что ядерные учения, которые анонсировала Россия, похожи на политическую демонстрацию.

Читайте также: