ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2601
Время на прочтение
2 мин

"Дайте Малюку фото Кремля": после удара СБУ по Крымскому мосту Сеть взорвалась мемами

Украинцы традиционно с юмором отреагировали на удар СБУ по Крымскому мосту и наделали кучу мемов и фотожаб.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Дайте Малюку фото Кремля": после удара СБУ по Крымскому мосту Сеть взорвалась мемами

Мемы по теме удара СБУ по Крымскому мосту

Утром 3 июня СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Спецназовцы активировали взрывчатку под опорами незаконно возведенного сооружения — ключевой логистической артерии врага.

Сразу после сообщения о подрыве «священного» строения Путина украинцы традиционно поблагодарили Службу безопасности Украины свои креативные картинки на тему третьей успешной атаки на военную цель. Соотечественники наделали немало фотолягушек о событии. Поэтому редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту 3 июня.

Прежде всего, следует напомнить о сообщении самого главы СБУ Василия Малюка, который отметил, что всегда доводит задуманное до конца.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Так что сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — заявил Малюк.

Дайте Малюку фото Кремля Фото: Бро сбросил мем

Дайте Малюку фото Кремля Фото: Бро сбросил мем

«Дайте Малюку фото Кремля», — призвали пользователи канала «Бро сбросил мем», добавив целый ряд интересных мемов и фотожаб.

Например, традиционный «Я не договорила».

Фото: Бро сбросил мэм

Фото: Бро сбросил мэм

А также фурой-амфибией, которая ехала из самого Житомира.

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Отметим, что мемы на тему удара по Крымскому мосту пользователи соцсетей воспроизводят на фоне информации о спецоперации СБУ «Паутина», новость о которой накануне облетела мир.

Лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту

Лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту

Украинцы предполагают, что без известной фуры не обошлось и на этот раз.

Канал Баба и кот пошутил на тему реакции на удар по Крымскому мосту президента США Дональда Трампа. Он на английском призвал главу СБУ Василия Малюка «астанавиться».

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

И еще картинка об ударе по Крымскому мосту на тему фур.

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Напомним, в результате заминирования опоры Крымского моста с подводной стороны на глубине произошел взрыв.

Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie