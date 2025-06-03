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"Дайте Малюку фото Кремля": после удара СБУ по Крымскому мосту Сеть взорвалась мемами
Украинцы традиционно с юмором отреагировали на удар СБУ по Крымскому мосту и наделали кучу мемов и фотожаб.
Утром 3 июня СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Спецназовцы активировали взрывчатку под опорами незаконно возведенного сооружения — ключевой логистической артерии врага.
Сразу после сообщения о подрыве «священного» строения Путина украинцы традиционно поблагодарили Службу безопасности Украины свои креативные картинки на тему третьей успешной атаки на военную цель. Соотечественники наделали немало фотолягушек о событии. Поэтому редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту 3 июня.
Прежде всего, следует напомнить о сообщении самого главы СБУ Василия Малюка, который отметил, что всегда доводит задуманное до конца.
«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Так что сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — заявил Малюк.
«Дайте Малюку фото Кремля», — призвали пользователи канала «Бро сбросил мем», добавив целый ряд интересных мемов и фотожаб.
Например, традиционный «Я не договорила».
А также фурой-амфибией, которая ехала из самого Житомира.
Отметим, что мемы на тему удара по Крымскому мосту пользователи соцсетей воспроизводят на фоне информации о спецоперации СБУ «Паутина», новость о которой накануне облетела мир.
Украинцы предполагают, что без известной фуры не обошлось и на этот раз.
Канал Баба и кот пошутил на тему реакции на удар по Крымскому мосту президента США Дональда Трампа. Он на английском призвал главу СБУ Василия Малюка «астанавиться».
И еще картинка об ударе по Крымскому мосту на тему фур.
Напомним, в результате заминирования опоры Крымского моста с подводной стороны на глубине произошел взрыв.
Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.