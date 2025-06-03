"Дайте Малюку фото Кремля": после удара СБУ по Крымскому мосту Сеть взорвалась мемами

Мемы по теме удара СБУ по Крымскому мосту

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Утром 3 июня СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Спецназовцы активировали взрывчатку под опорами незаконно возведенного сооружения — ключевой логистической артерии врага.

Сразу после сообщения о подрыве «священного» строения Путина украинцы традиционно поблагодарили Службу безопасности Украины свои креативные картинки на тему третьей успешной атаки на военную цель. Соотечественники наделали немало фотолягушек о событии. Поэтому редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту 3 июня.

Прежде всего, следует напомнить о сообщении самого главы СБУ Василия Малюка, который отметил, что всегда доводит задуманное до конца.

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«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Так что сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — заявил Малюк.

Дайте Малюку фото Кремля Фото: Бро сбросил мем

«Дайте Малюку фото Кремля», — призвали пользователи канала «Бро сбросил мем», добавив целый ряд интересных мемов и фотожаб.

Например, традиционный «Я не договорила».

Фото: Бро сбросил мэм

А также фурой-амфибией, которая ехала из самого Житомира.

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Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Отметим, что мемы на тему удара по Крымскому мосту пользователи соцсетей воспроизводят на фоне информации о спецоперации СБУ «Паутина», новость о которой накануне облетела мир.

Лучшие мемы об ударе по Крымскому мосту

Украинцы предполагают, что без известной фуры не обошлось и на этот раз.

Канал Баба и кот пошутил на тему реакции на удар по Крымскому мосту президента США Дональда Трампа. Он на английском призвал главу СБУ Василия Малюка «астанавиться».

Мемы на тему удара по Крымскому мосту

И еще картинка об ударе по Крымскому мосту на тему фур.

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Мемы на тему удара по Крымскому мосту

Напомним, в результате заминирования опоры Крымского моста с подводной стороны на глубине произошел взрыв.

Дата публикации 15:46, 03.06.25 Количество просмотров 75 СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

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