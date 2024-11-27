"Дайте отбой тревоги, в подвале холодно!" – диспетчеры ГСЧС рассказали о необычном звонке

Женщина позвонила по телефону 12 раз с просьбой прекратить воздушную тревогу, поскольку ей было холодно в бомбоубежище.

Диспетчеры ГСЧС часто сталкиваются с неожиданными вызовами во время работы. Недавно диспетчеры ГСЧС Одесской области провели более трех часов в бомбоубежище, обрабатывая звонки от граждан. Одна женщина позвонила по телефону 12 раз с просьбой прекратить воздушную тревогу, поскольку ей было холодно в бомбоубежище.

Об этом случае рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отметили в управлении, не все понимают, что продолжительность тревог определяется не "капризами", а реальной угрозой войны.

"Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от капризов ГСЧС. Бывает по-разному, но мы работаем и стараемся с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, не понимающего, что истинная причина ее злобы – Россия", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что российская армия использует стратегические бомбардировщики, которые Украина передала оккупантам в рамках соглашения между правительствами стран 1999 в обмен на погашение задолженности за потребленный газ. Журналисты идентифицировали десять украинских стратегических самолетов.