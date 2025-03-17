Сотрудники ТЦК мобилизуют водителей прямо во время рейсов — нардеп о случаях "бусификации"

Есть случаи, когда водителей мобилизуют прямо во время рейса, поэтому они оставляют пассажиров, транспорт, а также не могут предупредить руководство.

Водители междугородных маршрутов жалуются, что сотрудники ТЦК мобилизуют их прямо во время рейсов. Так что, хотя в законе нет ни одного пункта, разрешающего так называемую "бусификацию", такие случаи до сих пор бывают.

Об этом в эфире "Вечер.LIVE" сказал народный депутат Владимир Крейденко.

По словам нардепа, подобные случаи единичны, но российское ИПСО пытается представить это как массовое явление.

"Водители выезжают из Киева во Львов и на промежутке во Львов где-то останавливают ТЦК и СП, начинают мобилизовывать этого водителя. Водитель говорит: "Я готов прийти в военкомат, готов выполнять свой долг. Дайте мне повестку, я за нее распишусь и прибуду. Если я не прибуду, буду нести уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Но не надо меня вытаскивать или пытаться убедить в том, что я должен закончить в пункте Б посередине свой рейс, оставить людей без водителя, доставить хлопот перевозчику, владельцу маршрута и выйти и пойти с вами. А кто закончит этот маршрут», – рассказал нардеп.

Он добавил, что лично общался с перевозчиками, подтвердившими, что водители подлежат мобилизации. Однако бывают случаи, когда их мобилизуют прямо из рейса.

Владимир Крейденко также отметил, что водителю нужно собрать вещи, предупредить руководство о том, что он мобилизуется в ВСУ добровольно, так что это должно быть разрешено.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.

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