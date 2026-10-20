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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Дайте ракеты, если не можете остановить Путина»: Зеленский жестко обратился к Трампу

Владимир Зеленский обозначил позицию Украины по энергетическому перемирию и отношениям с Соединенными Штатами. Президент объяснил, при каком условии Киев готов воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский призвал США дать Украине противоракеты

Зеленский призвал США дать Украине противоракеты / © Associated Press

Украина и Соединенные Штаты Америки всегда имели крепкое стратегическое партнерство, которое стало интенсивнее с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и отметил, что Украина выступает за энергетическое перемирие.

Такое заявление Зеленский сделал итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский призвал Трампа дать Украине противоракеты: заявление

Зеленский выразил благодарность американской стороне за оказанную помощь, в то же время подчеркнув, что ключевым фундаментом этих отношений является абсолютная прозрачность и отсутствие дезинформации.

«Я благодарен за всю поддержку. Но мы всегда строили наши отношения на честности, справедливости и, самое главное, прозрачности. Ибо если ты лжешь, а твой народ в войне, это очень больно. Поэтому я всегда хотел ничего не скрывать и не лгать президенту Соединенных Штатов», — заявил Зеленский.

Он добавил, что у Украины и США гораздо больше общего, чем у американцев и россиян. Зеленский призвал и дальше строить с США честные и открытые отношения.

Кроме того, Зеленский затронул критически важную тему энергетической безопасности и атак со стороны РФ на критическую инфраструктуру.

«Позиция очень проста. Мы за взаимное энергетическое прекращение огня. Если мы говорим о том, что мы не должны отвечать по энергообъектам РФ после того, как они бьют по нашему газу, электричеству, нефти — по всему. Русские бьют. Америка не может их остановить».

Зеленский согласился пойти навстречу Трампу и отметил, что в случае, если РФ продолжает бить по украинской энергетике, а Украине запретят отвечать по российским НПЗ, в таком случае США должны предоставить Украине противоракеты для защиты.

«Если они по нам бьют, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если вам это нужно, вы не можете угомонить Путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли Путина остановить — помогли Украине».

Трамп призвал отстранить Зеленского от переговоров о мире

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 19 октября резко раскритиковал Владимира Зеленского в ответ на его упреки в возможной поддержке РФ и отмене санкций.

Трамп заявил, что украинский лидер «не понимает, что говорит», не желает останавливать войну и мог бы заключить гораздо более выгодное соглашение раньше. Кроме того, глава Белого дома вновь обвинил Украину в неблагодарности, подчеркнув, что США предоставили стране много помощи, не получив ничего взамен.

На фоне этой критики Трамп высказал мнение, что Зеленского нужно отстранить от мирного процесса и передать переговорные полномочия кому-то другому. На обоснование своей позиции он заявил о значительных человеческих потерях и отсутствии существенных сдвигов на линии фронта.

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