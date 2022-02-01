Дают трехкомнатную квартиру и 50 тыс. грн: в Украине ищут врача, который бы согласился работать в городке

Дают трехкомнатную квартиру и 50 тыс. грн: в Украине ищут врача, который бы согласился работать в городке

Через 10 лет работы врач может получить право собственности на жилье.

В городке Знаменка Кировоградской области ищут врача, готового работать в Знаменской больнице. Медику предлагают трехкомнатную квартиру и 50 тыс. грн одноразовой выплаты.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на директора больницы Руслана Пушкаренко.

Директор Знаменской больницы Руслан Пушкаренко рассказал, что в больнице есть 11 стационарных отделений, где работают 85 врачей. Из них 34 человека – пенсионного возраста. Поэтому нужны такие медики: невропатологи, терапевты, анестезиологи, рентгенолог. Зарплата у врачей – от 15 до 16 тысяч гривен, однако ее планируют повысить до 20 тыс. грн.

Квартира, которую предлагают медику / Суспільне

Мэр Знаменки Владимир Сокирко рассказал, что они подготовили квартиру для врача, который бы согласится переехать в их город. Она расположена в центре города, площадью 50 квадратных метров.

“Планируем две квартиры перевести в статус служебных. Одна квартира будет для семьи, которая уже работает, а другая – для тех, кто намерен приехать к нам”, — говорит мэр города.

Владимир Сокирко добавляет, что врач, который приедет работать в Знаменку, через 10 лет работы в больнице сможет получить право собственности на квартиру.

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