Даже без света не остановится: как будет жить и работать Киев во время длительного блэкаута

Очень вероятно, что Россия будет атаковать украинскую критическую инфраструктуру в течение всей зимы. Власть это тоже понимает, поэтому готовится к сценарию полного блэкаута.

На портале Киевской городской государственной администрации рассказали, как столица Украины, на которую приходится достаточно большой процент ударов, будет жить при возможном полном блэкауте.

Поскольку в столь непростое время все жители Киева уехать не смогут, горожанам придется приспосабливаться к новым реалиям. К каким тяжелым сценариям лучше готовиться уже сейчас, чтобы во время длительного отключения электроэнергии движение и жизнь города не остановились? Какие полезные ссылки следует сохранить на такой случай?

Что будет с наземным транспортом

Если из-за ударов врага будет полное и долговременное отключение электроснабжения, весь наземный транспорт будет продолжать свою работу.

Более того, жители города получат бесплатный проезд по всем маршрутам наземного транспорта. В частности, на тех линиях, где курсируется электротранспорт, будут ездить автобусы.

Сможет курсировать даже городская электричка. Это будет локомотив, работающий на дизельной тяге. Между поездами ориентировочно планируется интервал в полчаса. Больше информации об этом можно найти по ссылке.

Автобусные парки уже снабжены необходимым запасом горючего. Также здесь есть автономные источники энергии. Поэтому при необходимости водители смогут погреться.

А что с метро

К сожалению из-за долговременного блэкаута работа метро будет полностью остановлена.

Подземные станции и дальше будут работать как пункты укрытия и временного пребывания во время воздушных тревог. Все наземные станции будут закрыты. На подземных станциях будут дополнительно доступны: интернет-связь, питьевая вода, электроэнергия, чтобы заживить устройства, санитарные узлы. Вход, конечно, бесплатный. Однако очень важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На станциях средняя температура составляет около +12-14 градусов. Не забывайте брать с собой тёплые вещи, одежду.

Будут ли работать пункты обогрева

С помощью специальной карты можно найти ближайший к вам пункт обогрева. По ссылке также доступны телефонные номера и фамилии ответственных лиц, можно узнать емкость заведения, наличие комнаты матери-ребенка, помещение для еды и комнаты для лиц с инвалидностью.

Чтобы во время экстренной ситуации определиться максимально быстро, куда следует, можете загрузить карту на свой смартфон. Она работает без Интернета.

Рекомендуется заранее загрузить карту из приложения Google Maps на мобильный телефон. Она пригодится, когда нет связи.

Что будет с мобильной связью

При отсутствии электроэнергии мобильная связь сможет работать только в ограниченном режиме. То есть доступной останется только голосовая связь.

Есть надежда, что также будет работать мобильный интернет LTE, в метрополитене возможно появление 3G. На части станций метро можно будет пользоваться Wi-Fi. Также должен работать интернет в оптоволоконной сети.

А вот информирование через Киев Цифровой, к сожалению, возможно только в том случае, если у пользователя есть мобильный интернет.

Если начнутся перебои с водоснабжением

При блэкауте могут начаться перебои с водоснабжением. Однако, можно не беспокоиться, горожане без воды не останутся. Набрать ее можно будет в бюветных комплексах, подключенных к генераторам.

Чтобы узнать, где расположен ближайший к вам бювет, а также найти информацию о его подключении к электроэнергии, можно воспользоваться картой.

Техническую и питьевую воду будут поставлять в пункты обогрева. В городе уже подготовили систему транспортировки цистерн с водой, а также отработали ее с коммунальными службами.

Магазины также будут продолжать свою работу, потому питьевую воду можно будет просто купить.

Работа рынков, ТРЦ и торговых сетей

Конечно, не все магазины, ТРЦ или гипермаркеты смогут продолжать работу в этих условиях. У многих уже есть генераторы или собственные альтернативные системы питания.

Однако отдельные магазины в Киеве будут работать. Там можно будет приобрести промышленные и бытовые товары, продовольствие и воду. По ссылкам можно просмотреть адреса таких рынков, ТРЦ, торговых сетей, сельскохозяйственных ярмарок.

Будут работать также и заведения бытового обслуживания. Также по ссылкам вы можете найти адреса СТО с автотоварами, заведений питания, частных медицинских заведений. Обратите внимание, что при отсутствии электроэнергии графики работы всех этих заведений могут быть сокращены.

Где можно будет найти аптеки, которые будут работать

Некоторые аптеки КП Фармация снабжены резервными источниками питания, поэтому они смогут работать даже при отсутствии электроэнергии. Также будут работать и некоторые аптеки приватной сети. Адреса можно найти здесь.

Что известно о ветеринарных клиниках

В любых условиях будут продолжать оказывать неотложную помощь не только людям, но и животным. Если любимец попадет в беду во время блекаута, можно обратиться в ветеринарные клиники, которые будут продолжать работать. Служба учета и регистрации животных будет работать также.

Где можно будет снять наличные с банковской карты

Конечно, рассчитаться банковской картой во время блэкаута, не будет возможности. Однако некоторые банки будут продолжать работу. Здесь на кассе вы сможете снять наличные деньги. По этой ссылке доступны адреса банков, чтобы можно было найти ближайший к себе.

В отделениях клиентам будут предоставлять финансовые услуги даже при длительном отсутствии электроэнергии. Они оборудованы всем необходимым – от генераторов до каналов связи для бесперебойной работы.

Укрпочта и ее работа

При полном отсутствии электроснабжения большинство отделений Укрпочты будет продолжать работать. Здесь можно посмотреть адреса отделений в Киеве.