"Даже больше чем "Дельта": эпидемиолог назвала опасную особенность "Омикрона""

"Даже больше чем "Дельта": эпидемиолог назвала опасную особенность "Омикрона""

Спустя короткое время может возникнуть очень большое количество пораженных лиц.

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который сейчас бурлит во многих странах мира, более заразен, чем предыдущие варианты вируса. Кроме того, "Омикрон" характеризуется очень коротким инкубационным периодом.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград, передает "Украина 24".

"Омикрон" – это высококонтагиозный генетический вариант, даже больше чем "Дельта". Здесь очень короткий инкубационный период – в среднем три дня. Также важно, что в случае такой контагиозности в короткое время возникает очень большое количество пораженных лиц", — сообщила врач.

По словам эпидемиолога, высокая заразность "Омикрона" может быстро вызвать коллапс медицинской системы.

"Представим себе, что спустя неделю сразу появится такое количество больных, которое раньше формировалось за два месяца. Это будет страшный удар для системы здравоохранения. Хотя в более легкой форме — 40% примерно вообще бессимптомны, достаточно сложно выдержать такое количество больных", – добавила эпидемиолог.

Наталья Виноград подчеркнула, что все возвращаются к противоэпидемиологическим мерам — ношению масок и ограничению посещения определенных мест.

"В этом смысле никакого улучшения я не вижу", – рассказала эпидемиолог.

Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, когда штамм "Омикрон" охватит всю Украину.

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