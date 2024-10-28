Даже Гитлер не разрушил: в Харькове "прилет" по зданию Госпрома (фото, видео)

Здание Госпрома является памяткой национального значения.
Российские оккупанты сегодня, 28 октября, вечером запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром.
Это одно из самых известных зданий города: памятник архитектуры и одно из первых небоскребов Советского союза.
Детали удара
Сначала в 21:00 мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков КАБами.
"Предварительно под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление", — отметил он.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о шести пострадавших – они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет.
"Попадание зафиксировано административное здание. Разрушено несколько этажей. В целом есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах", – сказал он.
Как уточнил паблик "Харьков 1654", среди шести раненых — полицейский, находившийся на дежурстве, прохожие и люди, которые находились в здании.
Пострадала самая большая в мире памятка конструктивизма – харьковский Госпром
В соцсетях уточнили, что в результате атаки пострадал самый большой в мире памятник конструктивизма — харьковский Госпром.
Один из спасателей прокомментировал это так: "Немцы оставили, так эти пи**ры раз**рячили".
"Это – историческая ценность Украины, и не только Украины. Она является кандидатом в ЮНЕСКО. И у меня были переговоры с посольством Италии относительно включения и защиты этого здания. Ужасное попадание в здание Госпрома. Даже Гитлер не смог сделать то, что сделали россияне", – отметил мэр города Игорь Терехов.
Также он добавил, что пострадало не только здание Госпрома, но и другие дома 1920-х годов, являющиеся архитектурным ансамблем Харькова.
Здание Госпрома после атаки РФ – вид изнутри
Заметим, что это не первая атака РФ на Госпром. В результате российских ракетных атак на Шевченковский район Харькова 2 января здание уже испытывало повреждения.
Что известно о здании Госпрома: историческая справка
Госпром (Дом государственной промышленности) — первое советское 13-этажное сооружение, памятник архитектуры в стиле конструктивизма, один из трех харьковских высоток, построенный на протяжении 1925–1928 годов, когда Харьков был столицей УССР.
"Госпром — это памятник национального значения и мировой образец авангардной архитектуры. Единственное, такого масштаба здание, которое объединило в себе все идеологические достояния. Для Харькова, пожалуй, это самый выдающийся памятник архитектуры", — рассказывал архитектор Виктор Дворников в комментарии "Суспільному".
7 сентября 2022 ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. В частности, в списке оказалось здание Госпрома.
Напомним, что минувшей ночью Россия по авиации ударила в жилой дом Харькова.
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