Даже Гитлер не разрушил: в Харькове "прилет" по зданию Госпрома (фото, видео)

Российские оккупанты сегодня, 28 октября, вечером запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром.

Это одно из самых известных зданий города: памятник архитектуры и одно из первых небоскребов Советского союза.

Детали удара

Сначала в 21:00 мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков КАБами.

"Предварительно под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление", — отметил он.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о шести пострадавших – они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет.

"Попадание зафиксировано административное здание. Разрушено несколько этажей. В целом есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах", – сказал он.

Как уточнил паблик "Харьков 1654", среди шести раненых — полицейский, находившийся на дежурстве, прохожие и люди, которые находились в здании.

Пострадала самая большая в мире памятка конструктивизма – харьковский Госпром

В соцсетях уточнили, что в результате атаки пострадал самый большой в мире памятник конструктивизма — харьковский Госпром.

Фото: Telegram-канал Харьков 1654

Один из спасателей прокомментировал это так: "Немцы оставили, так эти пи**ры раз**рячили".

Фото: Telegram-канал Харьков 1654

"Это – историческая ценность Украины, и не только Украины. Она является кандидатом в ЮНЕСКО. И у меня были переговоры с посольством Италии относительно включения и защиты этого здания. Ужасное попадание в здание Госпрома. Даже Гитлер не смог сделать то, что сделали россияне", – отметил мэр города Игорь Терехов.

Также он добавил, что пострадало не только здание Госпрома, но и другие дома 1920-х годов, являющиеся архитектурным ансамблем Харькова.

В Харькове "прилет" по зданию Госпрома

Здание Госпрома после атаки РФ – вид изнутри

Заметим, что это не первая атака РФ на Госпром. В результате российских ракетных атак на Шевченковский район Харькова 2 января здание уже испытывало повреждения.

Что известно о здании Госпрома: историческая справка

Госпром (Дом государственной промышленности) — первое советское 13-этажное сооружение, памятник архитектуры в стиле конструктивизма, один из трех харьковских высоток, построенный на протяжении 1925–1928 годов, когда Харьков был столицей УССР.

"Госпром — это памятник национального значения и мировой образец авангардной архитектуры. Единственное, такого масштаба здание, которое объединило в себе все идеологические достояния. Для Харькова, пожалуй, это самый выдающийся памятник архитектуры", — рассказывал архитектор Виктор Дворников в комментарии "Суспільному".

7 сентября 2022 ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. В частности, в списке оказалось здание Госпрома.

Напомним, что минувшей ночью Россия по авиации ударила в жилой дом Харькова.

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