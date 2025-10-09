- Дата публикации
"Даже ХАМАС проявляет готовность к переговорам, но не Путин": Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии
Президент анонсировал масштабирование дальнобойного оружия, заявив о четких планах на ближайшие месяцы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подробных обсуждениях с военным командованием относительно применения и наращивания украинского дальнобойного оружия — ракет и дронов. По его словам, масштабирование его применения является ключом к ускорению мира.
Об этом шла речь в обращении президента 9 октября.
«Задача сейчас — быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем результативнее Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что украинское дальнобойное оружие становится ощутимо более качественным благодаря постоянной работе, предоставленным финансам и необходимой поддержке для производства.
«Нужно также ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что украинская точность уже заметна, но ее должно быть больше. Он назвал абсолютно справедливым, что Украина наносит ответные точечные удары, отмечая, что, в отличие от России, Киев знает, чего стремится достичь — мира.
Глава государства провел параллель между агрессором и другими сторонами конфликтов, чтобы подчеркнуть неготовность Кремля к прекращению войны.
«Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что», — отметил президент.
Украина вместе с партнерами продолжает создавать условия для принуждения России к миру. Киев поддерживает все глобальные дипломатические усилия для мира на Ближнем Востоке и рассчитывает, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины.
Президент также подчеркнул важность дальнейшего лидерства Соединенных Штатов Америки в этих процессах.
