"Даже инициалы не смогли перевести": РФ распространяет фейк о причине падения вертолета в Броварах (фото)

Россияне распространяют в Сети фейковый "документ" о причине падения вертолета в Броварах, в результате чего погибли 14 человек, в том числе руководство МВД.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В соцсетях и на пропагандистских каналах Кремля агрессор распространяет фейк, что вертолет в Броварах якобы "уничтожили с ПЗРК "Игла". Эта информация неправдива.

"Работает российское ИПСО! (информационно-психологическая операция). В соцсетях и на пропагандистских каналах кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ по причине катастрофы вертолета Super Puma в Броварах! Николаевич, пора уже выучить украинский!" – говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения.

В общем трагедия унесла жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Девочка 2017 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. Всего в больницу сразу после трагедии доставили 26 человек, из них десять детей с разными степенями ожогов.

Известно, что погибла мама троих малолетних детей.

Также появились подробности спасения мамы с дочерью во время авиакатастрофы в Броварах.

Погибли также глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они летели в одну из прифронтовых областей.

В тот же день правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

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