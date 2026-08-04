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- Украина
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"Даже кусты докладывали": Розовый высмеял армейские порядки времен Сырского
В сатирическом видео Виктор Розовый довел до абсурда правила серьезной дисциплины на фронте.
Украинский юморист и военный Виктор Розовый высмеял армейские порядки времен командования Александра Сырского. В видео в шутливой форме он напомнил военные «правила» и абсурдные запреты.
Об этом говорится в ролике на Instagram-странице Розового.
В присущей ему иронической манере военный привел шутливый перечень «правил», которые, по его словам, якобы действовали на фронте в период, когда Сырский занимал должность главнокомандующего ВСУ.
Деревья на линии фронта всегда стояли смирно и исключительно по уставу.
Все часы показывали время только после его официального согласования с Генштабом.
Птицам можно было летать только после прохождения утреннего построения.
Солнце сходило исключительно по письменному распоряжению.
Каждый окоп лично вписывал себя в журнал ведения окопов.
Даже кусты регулярно докладывали командованию о своем росте.
В конце Розовый лаконично резюмировал сказанное иронической фразой: «Хотя я получил травму головы, но я не потерял лопату».
К слову, по мнению немецкого военного эксперта, экс-советника Минобороны ФРГ Нико Ланге, увольнение Сырского и назначение новым главкомом Михаила Драпатого является результатом столкновения двух культур в ВСУ: децентрализованной инициативы новых военных и постсоветской системы подчинения. Несмотря на заслуги Сырского в сдерживании врага и операциях типа Курской, его критиковали за большие потери из-за удержания городов. Драпатый ориентирован на модернизацию, технологии и дальнобойные удары по РФ, что резко контрастирует со старым российским командованием и является преимуществом для Украины.