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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
307
Время на прочтение
2 мин

"Даже кусты докладывали": Розовый высмеял армейские порядки времен Сырского

В сатирическом видео Виктор Розовый довел до абсурда правила серьезной дисциплины на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Украинский юморист и военный Виктор Розовый

Украинский юморист и военный Виктор Розовый

Украинский юморист и военный Виктор Розовый высмеял армейские порядки времен командования Александра Сырского. В видео в шутливой форме он напомнил военные «правила» и абсурдные запреты.

Об этом говорится в ролике на Instagram-странице Розового.

В присущей ему иронической манере военный привел шутливый перечень «правил», которые, по его словам, якобы действовали на фронте в период, когда Сырский занимал должность главнокомандующего ВСУ.

  • Деревья на линии фронта всегда стояли смирно и исключительно по уставу.

  • Все часы показывали время только после его официального согласования с Генштабом.

  • Птицам можно было летать только после прохождения утреннего построения.

  • Солнце сходило исключительно по письменному распоряжению.

  • Каждый окоп лично вписывал себя в журнал ведения окопов.

  • Даже кусты регулярно докладывали командованию о своем росте.

В конце Розовый лаконично резюмировал сказанное иронической фразой: «Хотя я получил травму головы, но я не потерял лопату».

К слову, по мнению немецкого военного эксперта, экс-советника Минобороны ФРГ Нико Ланге, увольнение Сырского и назначение новым главкомом Михаила Драпатого является результатом столкновения двух культур в ВСУ: децентрализованной инициативы новых военных и постсоветской системы подчинения. Несмотря на заслуги Сырского в сдерживании врага и операциях типа Курской, его критиковали за большие потери из-за удержания городов. Драпатый ориентирован на модернизацию, технологии и дальнобойные удары по РФ, что резко контрастирует со старым российским командованием и является преимуществом для Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
307
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