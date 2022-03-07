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"Даже на исповедь не надо ходить": митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желание смерти оккупантам

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"Даже на исповедь не надо ходить": митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желание смерти оккупантам

Волинь24

Митрополит подчеркнул, что враг, посягавший на жизнь наших ближних, должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет.

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил заявил, что уничтожение захватчиков, которые с оружием в руках пришли на нашу землю и убивают мирных людей, не может считаться грехом для православных.

Об этом информирует UaNews.

По его словам, вопрос войны, наверное, самый сложный, который церковь рассматривала, ведь касается заповеди: "Не убий".

"Если насильник приходит в твой дом и хочет ограбить и уничтожить твою семью, ты что, должен подставлять ему левую или правую щеку? Одна из философско-богословских мыслей звучит так: ненавидьте врагов Божьих, сражайтесь с врагами Отечества, но любите врагов своих. Бороться с врагами Отечества — это значит и словом, и оружием. Оружие предполагает уничтожение... Если этот враг стреляет по твоему дому, по твоему ближнему, то это уже враг Божий, потому что он посягнул на жизнь человека. Этот должен быть уничтожен и никакого греха в этом нет. Даже на исповедь не нужно ходить", — считает иерарх.

Ранее митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Также он просил патриарха Кирилла забрать тела русских солдат из Украины.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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