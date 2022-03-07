"Даже на исповедь не надо ходить": митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желание смерти оккупантам

Митрополит подчеркнул, что враг, посягавший на жизнь наших ближних, должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет.
Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил заявил, что уничтожение захватчиков, которые с оружием в руках пришли на нашу землю и убивают мирных людей, не может считаться грехом для православных.
Об этом информирует UaNews.
По его словам, вопрос войны, наверное, самый сложный, который церковь рассматривала, ведь касается заповеди: "Не убий".
"Если насильник приходит в твой дом и хочет ограбить и уничтожить твою семью, ты что, должен подставлять ему левую или правую щеку? Одна из философско-богословских мыслей звучит так: ненавидьте врагов Божьих, сражайтесь с врагами Отечества, но любите врагов своих. Бороться с врагами Отечества — это значит и словом, и оружием. Оружие предполагает уничтожение... Если этот враг стреляет по твоему дому, по твоему ближнему, то это уже враг Божий, потому что он посягнул на жизнь человека. Этот должен быть уничтожен и никакого греха в этом нет. Даже на исповедь не нужно ходить", — считает иерарх.
Ранее митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Также он просил патриарха Кирилла забрать тела русских солдат из Украины.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.