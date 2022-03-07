"Даже на исповедь не надо ходить": митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желание смерти оккупантам

"Даже на исповедь не надо ходить": митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желание смерти оккупантам

Митрополит подчеркнул, что враг, посягавший на жизнь наших ближних, должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет.

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил заявил, что уничтожение захватчиков, которые с оружием в руках пришли на нашу землю и убивают мирных людей, не может считаться грехом для православных.

Об этом информирует UaNews.

По его словам, вопрос войны, наверное, самый сложный, который церковь рассматривала, ведь касается заповеди: "Не убий".

"Если насильник приходит в твой дом и хочет ограбить и уничтожить твою семью, ты что, должен подставлять ему левую или правую щеку? Одна из философско-богословских мыслей звучит так: ненавидьте врагов Божьих, сражайтесь с врагами Отечества, но любите врагов своих. Бороться с врагами Отечества — это значит и словом, и оружием. Оружие предполагает уничтожение... Если этот враг стреляет по твоему дому, по твоему ближнему, то это уже враг Божий, потому что он посягнул на жизнь человека. Этот должен быть уничтожен и никакого греха в этом нет. Даже на исповедь не нужно ходить", — считает иерарх.

Ранее митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Также он просил патриарха Кирилла забрать тела русских солдат из Украины.