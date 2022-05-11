"Даже на зоне человек знает свой срок": мобилизованные из так называемой "ДНР" жалуются на обман и манипуляции руководства РФ

"ДНРовские" воины возмущаются, что не знают сроки своего пребывания на войне в Украине.
Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда они смогут вернуться домой.
Об этом стало известно из записанного СБУ телефонного разговора.
"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут. Тут у нас у всех настроения уже упаднические. Если б хотя бы точно сказали какие-то даты. Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорит захватчик.
По его словам, мало кто хочет рисковать своей жизнью на передовой, поэтому многие люди саботируют приказы руководства.
"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмирует оккупант.
Напомним, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.
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