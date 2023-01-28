Даже накрасил ногти: на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной

Вечером 27 января пограничники отдела "Вилок", что на границе с Венгрией задержала уклониста, чо притворялся женщиной. Вместе с ним остановили еще двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Один из мужчин пытался притворяться женщиной. Впрочем, признался в обмане. На фото видно, что мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

Пограничники отмечают, что военнообязанные — граждане Украины. Мужчины пытались сбежать из Украины, чтобы избежать мобилизации. "Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — говорится в сообщении.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, СБУ заблокировала очередной канал выезда военнообязанных за границу и задержала его организаторов — жителей Ивано-Франковской области. Задержанные производили для "клиентов" фиктивные документы водителей транспортного предприятия из Волыни, имеющего лицензию на международные пассажирские перевозки.

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