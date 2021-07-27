Даже не осмотрели: в Кривом Роге проверили действия медиков, отказавших подростку после страшного ДТП

Медики скорой утверждают, что врачи даже не осмотрели пациента и отправили к другому медучреждения.

В Кривом Роге стали известны результаты внутреннего расследования факта отказа медиками 2 горбольницы принимать 17-летнего пациента в тяжелом состоянии после ДТП, которого доставили медики скорой. Результаты служебной проверки городской станции скорой помощи и городского управления здравоохранения — кардинально разные.

Как они проводились, и наказали ли виновных, узнавал ТСН.ua.

Отказались принимать пациента, который балансировал между жизнью и смертью

В Кривом Роге 24 июня 2021 года около 16:40 произошло ДТП с участием маршрутки и велосипедиста. Маршрутное такси на скорости сбило 17-летнего подростка на велосипеде. Парня отбросило на несколько метров, а маршрутка, водитель которой попытался затормозить, вылетела на обочину.

Пассажиры маршрутного такси в основном отделались легким испугом, а вот 17-летний велосипедист оказался на грани жизни и смерти. Медики скорой, которые прибыли на вызов, диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, которые повредили легкие, внутреннее кровотечение и пневмоторакс. Чтобы спасти пострадавшего, они решили доставить его в ближайшее медучреждение — городскую больницу №2 (в народе "тысячки"), которая расположена в нескольких сотнях метров от места ДТП, но там пациента принимать отказались, мол, это больница для взрослых, поэтому бригаде скорой пришлось подростка, который истекал кровью, транспортировать в 8 детскую больницу. По дороге к указанному медучреждению, которое расположено в другом конце города, у парня произошла остановка сердца, поэтому медикам пришлось останавливаться на обочине и проводить реанимационные мероприятия. Подростка удалось вернуть к жизни. Сейчас он проходит курс лечения в Днепре и оправляется от пережитого.

Отказ в предоставлении помощи тяжело травмированному парню в Кривом Роге прошел бы незамеченным, если бы о нем не заговорили местные депутаты, и на это событие не обратили внимание СМИ. Это заставило городское управление здравоохранения провести служебную проверку.

Что показало расследование городского управления здравоохранения

Вопрос неоказания помощи ребенку в тяжелом состоянии в больнице №2 подняли на сессии, которая состоялась 30 июня, депутаты Криворожского горсовета. Они обратились с требованием к начальнику городского управления здравоохранения Константину Мурашко предоставить официальную позицию управления относительно этого вопиющего факта.

Глава управления публично заявил, что факт отказа проверит служебная проверка и отметил, что медики скорой пациента во 2-ю горбольницу не завозили.

"Учитывая то, что этот пациент не доставлялся и не находился на приемном отделении 2 горбольницы — 2 городская больница проведет служебное расследование до конца недели, и эти материалы будут предоставлены в управление здравоохранения, и позиция управления здравоохранения будет принципиальной, потому что этот вопрос вызвал такой резонанс", — сказал на сессии горсовета глава управления Константин Мурашко.

Следует отметить, что ТСН.ua дважды в течение июля обращался в Криворожское городское управление здравоохранения с запросом предоставить результаты указанной служебной проверки, но в горисполкоме их просто проигнорировали.

Впрочем, в управлении ответили на запрос депутата Криворожского городского совета Натальи Шишки, которая предоставила полученный ответ ТСН.ua.

"На догоспитальном этапе помощь была оказана в полном объеме и полностью соответствует приказу МЗ Украины "Об утверждении и внедрение медико-технологических документов по стандартизации экстренной медицинской помощи" и унифицированному клиническому протоколу экстренной медицинской помощи при политравме. Госпитализация пострадавшего была выполнена бригадой СМП в 17:16, то есть через 31 минуту времени с поступления вызова, что соответствует "золотое" время оказания экстренной медицинской помощи больному с политравмой. Факт пребывания больного Б* в приемном отделении КП "Криворожская городская больница №2" КГС не доказан", — говорится в ответе на депутатский запрос, подписанный главой городского управления здравоохранения Константином Мурашко.

Что говорят родные подростка и медики скорой

Кардинально другую версию рассказывают родные пострадавшего парня и медики скорой.

По словам мамы пострадавшего 17-летнего Юрия Бородянца Оксаны Зинченко, в тот день она получила звонок из школы, где учился ее сын (парень этом году окончил 11 класс). Его телефон разбился в результате столкновения, но он успел назвать имя и школу. Учительница учебного учреждения перезвонила родителям парня, сообщила о ДТП и отметила, что его медики скорой везут в 2 горбольницу.

"Учительница сказала: "Срочно езжайте в "тысячку", его отвезли туда". По дороге я позвонила тренеру, к которому на занятия раз ехал Юра, и объяснила ситуацию. Он сказал, что у него есть знакомые в больнице №2 и он позвонит туда, чтобы все узнать, а через несколько минут перезвонил нам и сказал: "Юру из "тысячки" отправили в 8 больницу, не знаю по какой причине". Также учительница из Юриной школы прибежала к "тысячке" раньше нас, потому что живет рядом. Она нам потом рассказала, что лично пришла на приемный покой и ей сказали, даже не спрашивая о ком шла речь: "Этого мальчика отвезли в 8 больницу. Мы детей не принимаем", — передает мама парня слова очевидцев.

Как рассказали работники скорой, в тот день дежурила фельдшерская бригада из троих сотрудников: молодая фельдшер, санитар и водитель. Они доставили пострадавшего парня в приемное отделение 2 горбольницы.

"Водитель заехал задом на приемный покой, фельдшер побежала на приемный покой, откуда через несколько минут вернулась со словами: "Не берут". Они развернулись и уехали. В "тысячке" отказали в приеме без осмотра пациента", — рассказал о событиях того дня один из водителей скорой.

В Криворожской станции скорой медицинской помощи "Днепропетровского областного совета" тоже уже провели расследование этого факта. Здесь подтверждают слова своих сотрудников и говорят, что пациента в 2 горбольницу медики скорой завозили, о чем свидетельствуют данные GPS.

"Согласно с GPS-данными время прибытия бригады в приемное отделение 2 горбольницы 16:56, отказ в госпитализации со стороны дежурного медицинского персонала, госпитализация во 8 горбольницу— 17:00. Через 4 минуты они оттуда уехали", — рассказал ТСН.ua директор Криворожской городской станции скорой помощи Анатолий Биевский.

Правильными действия своих работников назвали в Днепропетровском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Здесь уверены, медики действовали в соответствии с ситуацией и, по закону, поскольку обнаружили у парня признаки внутреннего кровотечения, что представляло угрозу его жизни.

"В соответствии с пунктом 5 ст. 2 Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи" предусматривается госпитализация пациента в случае угрозы его жизни в ближайшее к месту вызова лечебно-профилактическое учреждение, где ему может быть оказана необходимая экстренная квалифицированная или специализированная медицинская помощь. Принятое решение руководителем бригады является тактически правильным. Диагностические, тактические и лечебные действия медицинских работников бригады ЭМП, которые оказывали помощь пострадавшему в результате ДТП 17-летнему подростку, считаю правильными и обоснованными", — ответила на запрос ТСН.ua и.о. генерального директора Центра Алла Матушак.

По результатам служебной проверки Центром экстренной медпомощи установлено, что медики скорой качественно и добросовестно выполнили свой профессиональный долг, а в "тысячке" тяжело травмированного 17-летнего пациента не только не приняли, а даже не осмотрели и нарушили Закон Украины "О предоставлении экстренной медицинской помощи ". А по результатам проверки управлением, виновных не нашли, потому что "пациент не находился на приемном отделении", а значит никого не наказали.

"У Юры на 4 минуты остановилось сердце. Медики скорой сделали все, что могли и даже больше. Мой сын жив, и слава Богу. Я за это им очень благодарна", — говорит мама 17-летнего подростка Оксана Зинченко.

Родители парня написали заявление в полицию, по факту непредоставления их сыну медицинской помощи во 2-й горбольницы. Они собираются подавать на больницу в суд.

Напомним, что в Минздраве заявляют, в 2 горбольницы Кривого Рога не имели права отказывать в предоставлении помощи пациенту.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку