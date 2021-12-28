Даже не остановился: на Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную девушку и бросил ее умирать

Правоохранители разыскивают горе-водителя.
В селе Верхние Петровцы Черновицкой области неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и бросил ее умирать. Потерпевшую госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 27 декабря о 18:00. Девушка шла по обочине дороги, где ее сбил неизвестный автомобилист. Он даже не остановился, чтобы помочь потерпевшей, а скрылся с места аварии. Девушку с травмами госпитализировали.
В полиции открыли производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают горе-водителя.
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