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Даже не остановился: на Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную девушку и бросил ее умирать

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Даже не остановился: на Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную девушку и бросил ее умирать

ГСЧС

Правоохранители разыскивают горе-водителя.

В селе Верхние Петровцы Черновицкой области неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и бросил ее умирать. Потерпевшую госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 27 декабря о 18:00. Девушка шла по обочине дороги, где ее сбил неизвестный автомобилист. Он даже не остановился, чтобы помочь потерпевшей, а скрылся с места аварии. Девушку с травмами госпитализировали.

В полиции открыли производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают горе-водителя.

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