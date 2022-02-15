Даже не остановился: в Донецкой области водитель сбил беременную женщину с ребенком на руках

Даже не остановился: в Донецкой области водитель сбил беременную женщину с ребенком на руках

Водителя-беглеца разыскали через несколько часов.

В Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

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По данным полиции, водитель совершал обгон. В это время по нерегулируемому переходу шли беременная женщина с двухлетней девочкой на руках. Водитель сбил их и уехал с места события, даже не останавливаясь.

В результате наезда потерпевшие получили ушибы и ссадины.

Полиция объявила план "Перехват". С места ДТП были изъяты фрагменты автомобиля, опрошены свидетели, проверены камеры интеллектуального видеонаблюдения. Через несколько часов полицейские разыскали транспортное средство, а также установили, кто находился за рулем авто. Водителем оказался 33-летний житель Константиновки.

Полиция проводит расследование по данному факту.

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Напомним, в селе Нерубайское в Одесской области водитель сбил мать с ребенком. От удара коляску с ребенком отбросило на обочину, сам же водитель съехал в кювет. Маму с ребенком забрала "скорая" с места происшествия.

Против водителя возбуждено уголовное производство по ст. 286 ч. 1 УКУ. За совершенное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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