"Даже не пытаются помочь": Зеленский о ситуации на оккупированных землях после подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты даже не пытаются помочь людям на территориях, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС.

После подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются многие территории Украины. Часть из них оккупирована. Однако россияне не спешат помочь местным людям.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому. Абсолютно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч до сих пор там", — отметил президент.

По словам Зеленского, сотни тысяч человек на юге остались без нормального доступа к питьевой воде.

"Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории. На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям. Это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила и что на самом деле Россия несет Европе и миру", — подчеркнул глава государства.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставка воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможной.

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