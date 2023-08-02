Даже не самолеты: Подоляк сказал, какие виды вооружения крайне необходимы Украине

ВСУ требуется конкретное оружие для ускорения наступления.
Сегодня ключевая проблема состоит в заминированных полях. Они глубоки – до 16 километров.
Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Для того чтобы дойти до первых эшелонов российской обороны, до первых фортификаций, нужно пройти это. А для того, чтобы разминировать такое количество мин, нужно соответствующее оружие. Вот если это оружие будет поступать сегодня, то это существенно ускорит наступление", – объяснил советник ОП.
Три вида вооружения
По словам Подоляка, сегодня нашим военным нужны следующие составляющие:
1. Оружие для разминирования;
2. Техника для уничтожения подвоза ресурса Российской Федерации к первому-второму эшелону;
3. Дополнительные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые следует подвезти к линии фронта.
"Мы получим совсем другую ситуацию. И тогда F-16 мы уже будем иметь, когда в принципе России не будет существовать в политическом измерении", – подчеркнул Подоляк.
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