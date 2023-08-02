Даже не самолеты: Подоляк сказал, какие виды вооружения крайне необходимы Украине

Сегодня ключевая проблема состоит в заминированных полях. Они глубоки – до 16 километров.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Для того чтобы дойти до первых эшелонов российской обороны, до первых фортификаций, нужно пройти это. А для того, чтобы разминировать такое количество мин, нужно соответствующее оружие. Вот если это оружие будет поступать сегодня, то это существенно ускорит наступление", – объяснил советник ОП.

Три вида вооружения

По словам Подоляка, сегодня нашим военным нужны следующие составляющие:

1. Оружие для разминирования;

2. Техника для уничтожения подвоза ресурса Российской Федерации к первому-второму эшелону;

3. Дополнительные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые следует подвезти к линии фронта.

"Мы получим совсем другую ситуацию. И тогда F-16 мы уже будем иметь, когда в принципе России не будет существовать в политическом измерении", – подчеркнул Подоляк.

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