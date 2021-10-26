Даже не успели обратиться к медикам: 5-летняя девочка из Одещины внезапно скончалась от пневмонии

Еще в пятницу девочка посещала садик, а уже на выходных ребенку стало плохо.
В селе Долинское Ренийской общины Одесской области скончалась 5-летняя девочка. Из-за смерти ребенка садик "Ромашка", посещаемый девочкой, перевели на дистанционное обучение.
Такое решение приняла местная комиссия ТЕБ и ЧС.
"В связи с регистрацией респираторного заболевания неизвестного происхождения у воспитанника заведения, приостановить образовательный процесс и организовать его с использованием дистанционного обучения", — говорится в решении комиссии.
Как пишет издание "БессарабияINFORM", по предварительным данным, ребенок умер от пневмонии.
Еще в пятницу, 22 октября, ребенок чувствовал себя хорошо, его отвели в садик, а симптомы недуга появились на выходных. Болезнь развивалась настолько стремительно, что родители даже не успели обратиться к медикам, сообщает "Рени-Одесса".
По словам директора школы Марианны Черни, девочка из благополучной семьи, ее старшие братья учатся в 10 и 11 классах Долинской школы.
"Родители очень ответственные, уделяют обучению и воспитанию своих детей самое пристальное внимание. А маленькая дочь, которая росла активным, познающим мир ребенко, радовала и семью, и всех окружающих. Всегда нарядная, с красивыми бантиками… Для нас всех это большая трагедия", — рассказала Марианна Черня.
По данным местных СМИ, ребенка похоронили сегодня, 26 октября.
Напомним, ранее в Черновцах скончался 9-летний мальчик от тяжелой двусторонней пневмонии.